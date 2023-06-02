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Пашинян прокомментировал проблему армянских и азербайджанских анклавов

Пашинян призывает не переоценивать проблему армянских и азербайджанских анклавов

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Молдавии призвал не переоценивать проблему армянских и азербайджанских анклавов, существовавших в советский период на территории двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Про Тигранашен (село, бывший азербайджанский анклав на территории Армянской ССР)... На политическом уровне мы исходим из того, что там было Кярки (азербайджанское название села). Мы говорим, что должны посмотреть правовые основания. В политическом смысле, если выяснится, что по этой карте (1975 года) это принадлежит Азербайджану, у нас нет никаких проблем. Не факт, что Азербайджан захочет вернуть Арцвашен (бывший армянский анклав на территории Азербайджанской ССР) и забрать Кярки. Но если так, я хочу, чтобы мы не переоценивали значимость этого вопроса», — заявил Пашинян.

По его словам, «нет такого анклава, который бы создал для Армении неразрешимую транспортную проблему».

Ранее стало известно, что встреча главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Молдавии состоится 1 июня.

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