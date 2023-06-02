Руководящий состав главной оппозиционной партии Турции подал в отставку

Руководящий состав турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), которой руководит экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, подал в отставку в полном составе. Об этом проинформировала газета Cumhuriyet.

Это произошло на первом после выборов заседании. Оно длилось более четырех часов. Обсуждались итоги выборов и организационные вопросы.

Кылычдароглу в отставку не подал несмотря как и на проигрыш на президентских выборах, так и скромные результаты на парламентских.

CHP получила 169 мест в парламенте, союзная ей «Хорошая партия» — 43 места.

1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги выборов президента.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, или 27 млн 834 тысяч 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу — 47,82% и 25 млн 504 тысяч 704 бюллетеня.

В голосовании 28 мая в Турции приняли участие 52 миллиона 93 тысяч 375 избирателей. Итоговая явка составила 85,72%.