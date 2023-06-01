Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали о последствиях переизбрания Эрдогана для Центральной Азии

Эксперты «Круга мнений» рассказали об усилении влияния Турции на Центральную Азию

close
100%
Khalil Hamra/AP

После переизбрания на президентский пост Реджепа Тайипа Эрдогана влияние Турции на Центральную Азию будет усиливаться. Такое заявление сделали участники дискуссионной площадки «Круг мнений» в ходе эфира, проведенного при поддержке «Ридуса». Востоковед Андраник Ованнисян уверен, что турецкий лидер продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах, связанных с Арменией, причем не только в политической, но и военной сфере.

«В войне 2020 года мы увидели, что Турция была активно вовлечена в войну, что признавалось политическим руководством, и именно военная помощь Анкары оказалась решающим фактором в карабахской войне», — отметил политолог.

Политтехнолог Виктор Васильев при этом считает, что усиление влияния Турции в Центральной Азии и желание Анкары напичкать молодые государства оружием может привести к более масштабным конфликтам в регионе.

Ранее источник в парламенте Турции сообщил, что Эрдоган, как ожидается, принесет присягу 3 июня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях