Эксперты рассказали о последствиях переизбрания Эрдогана для Центральной Азии

После переизбрания на президентский пост Реджепа Тайипа Эрдогана влияние Турции на Центральную Азию будет усиливаться. Такое заявление сделали участники дискуссионной площадки «Круг мнений» в ходе эфира, проведенного при поддержке «Ридуса». Востоковед Андраник Ованнисян уверен, что турецкий лидер продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах, связанных с Арменией, причем не только в политической, но и военной сфере.

«В войне 2020 года мы увидели, что Турция была активно вовлечена в войну, что признавалось политическим руководством, и именно военная помощь Анкары оказалась решающим фактором в карабахской войне», — отметил политолог.

Политтехнолог Виктор Васильев при этом считает, что усиление влияния Турции в Центральной Азии и желание Анкары напичкать молодые государства оружием может привести к более масштабным конфликтам в регионе.

Ранее источник в парламенте Турции сообщил, что Эрдоган, как ожидается, принесет присягу 3 июня.