Путин рассказал, что олицетворяет безусловные для РФ ценности

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что многодетные семьи олицетворяют безусловные для России ценности, в независимости от того, кто бы ни пытался их размывать. Об этом сообщает ТАСС.

«Семьи, где растет много детей, — это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Как бы, и кто бы, и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их», — поделился президент.

Ранее Путин вручил знак отличия к званию «Мать-героиня» Медни Кадыровой — жене главы Чечни Рамзана Кадырова.

Путин отметил, что «почитание многодетных семей — в традиции нашего народа». Медни Кадырова — мать 13 детей.

До этого Путин также присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам.