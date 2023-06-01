Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде допустили смену председателя ОБСЕ в 2024 году из-за разногласий

Эстонию в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе могут заменить в 2024 году. Применение такой меры допустил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Так он прокомментировал появление разногласий среди стран – членов ОБСЕ.

Ранее опасения в возможности распада организации по этой же причине высказывал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, напоминает Life.ru.

Он назвал камнем преткновения нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на следующий год.

«Есть разные варианты. Не думаю, что предложат нынешнему, откровенно говоря, не самому мощному председателю — Северной Македонии — продлить [мандат] на год. Могут попросить Финляндию взять не 2025, а 2024 год. Разные варианты есть, но для этого нужен компромисс всех 57 государств – членов ОБСЕ», — заявил ТАСС Чижов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях