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ЦИК Турции подвел окончательные итоги выборов президента

ЦИК Турции: Эрдоган набрал 52,18% голосов по итогам второго тура президентских выборов

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

В Центральной избирательной комиссии Турции подвели окончательные итоги второго тура выборов президента республики. Об этом сообщает Anadolu.

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что согласно окончательным результатам второго тура голосования на выборах главы государства, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов или 27 млн 834 тысяч 589 бюллетеней, а Кемаль Кылычдароглу — 47,82% и 25 млн 504 тысяч 704 бюллетеня).

В голосовании 28 мая в Турции приняли участие 52 миллиона 93 тысяч 375 избирателей. Итоговая составила 85,72%.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

31 мая стало известно, что соратник турецкого президента Реджепа Эрдогана Фети Йылдыз призвал возбудить уголовное дело на лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Прокуратура может объединить их и возбудить против Кылычдароглу уголовное дело по обвинению в «оскорблениях, разжигании ненависти и национальной розни, а также пропаганде террористической организации».

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Выборы в Турции
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