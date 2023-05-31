В США хотят создать трибунал для Путина и членов Совбеза России

Американские сенаторы-демократы Бен Кардин и Тим Кейн представили проект резолюции с призывом к администрации США «возглавить усилия» для создания специального международного трибунала, который бы мог бы привлечь руководство Российской Федерации к ответственности за действия на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы считают, что полномочия МУС ограничены, а также предлагают сформировать трибунал решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В документе законопроекта отмечается, что Вашингтон должен использовать свой голос в международных институтах, чтобы поддержать создание специального трибунала.

Сенаторы уточнили, что считают необходимым привлечь к ответу президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

В свою очередь постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что деятельность Международного уголовного суда не имеет ничего общего с правосудием.