Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС «в последнюю минуту»

Недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишеневе 1 июня, сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке саммита.

Как пишет издание, Эрдоган должен объявить состав нового кабинета министров в пятницу, 2 июня, а на следующий день запланирована его инаугурация.

Президент Турции пристутствовал на первом саммите ЕПС, который прошел в Праге в 2022 году. Там он вступил в полемику с президентом Греции Кириакосом Мицотакисом.

На саммит ЕПС приглашены лидеры 40 стран Европы, в том числе 27 стран ЕС, Великобритании, Турции и шести стран Западных Балкан. Саммит пройдет в замке с винодельней в 35 км от Кишинева.

Ранее Песков назвал саммит ЕПС неполноценным политическим процессом в разделенной Европе.

31 мая ТАСС сообщало, что Путин может посетить Турцию после инаугурации Эрдогана для обсуждения украинского кризиса.

1 июня в Молдавии пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. Сообщество было создано для политической координации действий европейских стран и диалога с партнерами, не входящими в состав ЕС, в том числе Украиной и Молдавией.