Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспия

Азербайджан и Россия провели во вторник в Москве консультации по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, азербайджанскую сторону на встрече представлял заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов. Российскую сторону — специальный представитель президента РФ по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков.

Уточняется, что на консультациях обсуждался широкий спектр вопросов, которые касаются пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была отмечена важность реализации решений, принятых на шестом саммите Прикаспийских государств 29 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

По информации МИД, в ходе консультаций был проведен обмен мнениями по методике установления прямых исходных линий на Каспии и проектам соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества Прикаспийских государств, которые находятся на стадии согласования. Кроме того, в ходе встречи рассматривались вопросы безопасности в Каспийском регионе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Баку нет табу в вопросе сближения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Он отметил, что Азербайджан проявляет интерес к сближению с организацией.

До этого российский президент Владимир Путин говорил о том, что с азербайджанским главой и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехсторонней встречи обсудит разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что решение этих вопросов пойдет на пользу Армении и Азербайджану и в урегулировании сложившейся ситуации, по словам президента РФ, заинтересовано большое количество государств. Кроме того, глава государства поблагодарил Пашиняна за согласие принять участие в саммите ЕАЭС в Москве вместе с Алиевым.