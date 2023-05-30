В МИД России пригрозили причастным к атакам беспилотников на Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации пригрозило причастные к атакам беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область. В ведомстве заявили, что всех виновников найдут и накажут. Об этом сообщается на сайте МИД в заявлении российского дипведомства.

В публикации отмечается, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по этому инциденту.

«Уверены, что все причастные лица обязательно будут найдены и понесут суровое наказание», — говорится в релизе.

В МИД также отметили, что атаки дронами в Московском регионе были совершены с целью вызвать у россиян панику. В ведомстве отметили, что атаки беспилотниками спланировал и совершил Киев, «для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой».

«Атаки направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — подчеркнули в министерстве.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в Москве повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов, все они были поражены.

Президент России Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке дронов по Москве сработала штатно, но есть моменты, над которыми нужно поработать.