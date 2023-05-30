Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России пригрозили причастным к атакам беспилотников на Москву

МИД РФ: причастные к атакам БПЛА в Москве будут найдены и понесут наказание

Министерство иностранных дел Российской Федерации пригрозило причастные к атакам беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область. В ведомстве заявили, что всех виновников найдут и накажут. Об этом сообщается на сайте МИД в заявлении российского дипведомства.

В публикации отмечается, что Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по этому инциденту.

«Уверены, что все причастные лица обязательно будут найдены и понесут суровое наказание», — говорится в релизе.

В МИД также отметили, что атаки дронами в Московском регионе были совершены с целью вызвать у россиян панику. В ведомстве отметили, что атаки беспилотниками спланировал и совершил Киев, «для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой».

«Атаки направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — подчеркнули в министерстве.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в Москве повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов, все они были поражены.

Президент России Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке дронов по Москве сработала штатно, но есть моменты, над которыми нужно поработать.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях