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Путин проведет переговоры с президентом Эритреи

Пресс-служба Кремля: Путин проведет переговоры с президентом Эритреи 31 мая

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 31 мая проведет переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны планируют обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить по телефону итоги переговоров в Стамбуле по зерновой сделке.

РИА Новости сообщало со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, что итоговое решение касательно сроков продления зерновой сделки еще не принято. Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней — это только ожидания Анкары, а надежда на консенсус по итогам переговоров 11 мая остается, отмечают эксперты.

Также Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция рассчитывает на продление зерновой сделки как минимум на два месяца.

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