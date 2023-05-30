Мишустин назвал число получивших паспорта России жителей новых регионов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти полтора миллиона жителей новых российских регионов получили паспорта Российской Федерации с октября прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов», — сказал Мишустин.

Он отметил, что важно, «чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину Российской Федерации, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Министерству внутренних дел (МВД) к 1 мая создать проект указа по использованию цифрового паспорта. Отмечается, что речь идет о паспортах, полученных с помощь портала «Госуслуги». Сообщается, что ответственными за срок исполнения поручения назначены председатель российского правительства Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.