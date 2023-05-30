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В МИД РФ оценили действия миротворцев НАТО в Косово

Захарова заявила, что силы НАТО в Косово оказались фактором эскалации в регионе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Контингент Североатлантического альянса KFOR мог стать фактором эскалации ситуации в Косово, при этом миротворцы продемонстрировали свой непрофессионализм, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам «миротворцам» натовских Сил для Косово (СДК)», — заявила Захарова.

По ее словам, упомянутая организация не только не справилась с поставленными задачами, но выступила в качестве источника ненужного насилия.

«На деле контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а вместо этого обслуживает ущербный статус-кво», — подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил послу России, что страна старается сохранить стабильность в крае.

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