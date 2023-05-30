Депутат, комментируя атаку дронов в Москве, вспомнил слова Путина про «мочить в сортире»

Утреннюю атаку беспилотников на Москве провели специально, чтобы посеять панику у местных жителей, сказал Life Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он напомнил, что у России есть большой опыт в проведении контртеррористических операций, который она получила на Кавказе и в Сирии. По его мнению, атака дронов является террористическим актом, за которым стоит «террористическое государство». Говоря об этом, депутат также вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что террористов можно «мочить и в сортире». По его словам, от ответственности за проведенную атаку дронов никто не уйдет.

«Сейчас задача перед обществом — проявлять гражданскую активность, быть внимательным к окружающим. Быть внимательным к пролетающим объектам», — добавил парламентарий.

30 мая Baza сообщала, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть дронов зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.