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ZN.ua: обыски проходят в кабинете и дома у главы правления «Украинских железных дорог»

ZN.ua: обыски проходят у главы правления «Украинских железных дорог» Лященко

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Depositphotos

Обыски проходят в кабинете и дома у главы правления компании «Украинские железные дороги» Евгения Лященко. Об этом информирует издание ZN.ua.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в кабинете главы правления «Украинские железные дороги» Евгения Лященко. Обыски связаны с закупками компании», — сообщил источник издания в государственном бюро расследований.

Отмечается также, что обыски проходят у Лященко дома.

Лященко возглавил компанию «Украинские железные дороги» в марте 2023 года. Он сменил на посту главы правления Александра Камышина.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыск в здании Киевского городского совета. Об этом сообщил заместитель главы горсовета Владимир Бондаренко в своих социальных сетях. По его словам, обыск проводился по постановлению судьи Печерского районного суда Киева. В обыскиваемом здании находились городской совет и Киевская городская военная администрация. Следователи выясняют, почему сотрудники администрации и депутаты горсовета призывались в качестве военнослужащих, но при этом проходили службу по месту работы.

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