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Песков: РФ и Турция намерены использовать потенциал отношений на полную катушку

Песков: Путин и Эрдоган будут использовать потенциал отношений двух стран на полную катушку

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Администрация Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся накануне.

«Не было детальных обсуждений, было подтверждение намерений и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Потенциал наших отношений велик и мы намерены задействовать его на полную катушку», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил турецкого лидера с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Ранее Путин заявил, что победа на выборах Эрдогана стала результатом его работы на посту президента Турции, а наглядным свидетельством поддержки граждан президента республики служат усилия по укреплению суверенитета и проведению независимой внешней политики.

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