Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ спрогнозировали будущее отношений с Турцией после переизбрания Эрдогана

Посол РФ заявил, что Москва и Анкара будут развивать сотрудничество после избрания Эрдогана

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Взаимовыгодное сотрудничество России и Турции после избрания Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок будет продолжено, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Ерхова, у стран сохраняется «много проектов, много идей и много планов», среди которых газовый хаб и дальнейшее строительство атомной электростанции «Аккую».

«Так что на вопрос: «Что будет дальше?», мы имеем все основания ответить: будем работать», — добавил посол.

Как считает Ерхов, Россия и Турция должны продолжать совместные проекты и работу во благо жителей двух стран.

В то же время дипломат указал на высокий запрос на перемены в турецком обществе.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин счел позитивной для РФ победу Эрдогана на выборах президента Турции.

Все новости на тему:
Выборы в Турции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях