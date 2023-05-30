В РФ спрогнозировали будущее отношений с Турцией после переизбрания Эрдогана

Взаимовыгодное сотрудничество России и Турции после избрания Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок будет продолжено, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Ерхова, у стран сохраняется «много проектов, много идей и много планов», среди которых газовый хаб и дальнейшее строительство атомной электростанции «Аккую».

«Так что на вопрос: «Что будет дальше?», мы имеем все основания ответить: будем работать», — добавил посол.

Как считает Ерхов, Россия и Турция должны продолжать совместные проекты и работу во благо жителей двух стран.

В то же время дипломат указал на высокий запрос на перемены в турецком обществе.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин счел позитивной для РФ победу Эрдогана на выборах президента Турции.