Лавров объяснил желание Дании и Нидерландов тренировать пилотов Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил журналистам, что Дания и Нидерланды намерены быть первыми, кто тренирует пилотов Вооруженных сил Украины управлять истребителями F-16, так как они хотят «понравиться гегемону». Трансляция велась на Youtube-канале министерства.

«Что касается Дании и Нидерландов и их намерения быть в первых рядах тех, кто тренируют украинских пилотов на западных самолетах, ну, наверное, здесь, прежде всего, желание понравиться гегемону», — сказал он.

По словам Лаврова, он «не сомневается», что ВС России отреагируют на данные действия.

Ранее Bloomberg писало, что американские истребители F-16, которые Украина просит поставить западные страны, уязвимы перед новейшей военной техникой России. По информации агентства, F-16 в случае поставки Киеву будут либо использоваться им исключительно в целях обороны, либо будут задействованы в операциях «с очень высоким риском».