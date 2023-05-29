TAS: Зеленский потерял доверие Запада

Президент Украины Владимир Зеленский лишился доверия Запада, потеряв Бахмут (российское название — Артемовск). Такое мнение высказал Джеймс Роббинс в статье для издания The American Spectator.

»Киев разыграл битву, обязался удерживать город, ввел дополнительные войска и сделал это важной миссией. Он пошел ва-банк при плохой руке, и теперь мы видим результаты», — пишет автор.

Роббинс напомнил, как в декабре прошлого года Зеленский в ходе выступления в американском конгрессе назвал Бахмут «цитаделью» Донбасса. Он утверждал, что от победы или проигрыша в этом городе будет зависеть «независимость и свобода» Украины.

На прошедшем саммите «Большой семерки» (G7) в Японии (19-21 мая) украинский лидер пытался добиться от союзников предоставления новой военной помощи и раскаивался за потерю Бахмута под пристальным вниманием журналистов, пишет обозреватель.

По словам Роббинса, из-за поражения в Бахмуте критики считают, что помощь Киеву — пустая трата денег.

«Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность города тогда и преуменьшает ее сейчас», — заявил автор.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в беседе с изданием Responsible Statecraft, что в США не поняли решения президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск.