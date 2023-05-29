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В Кремле прокомментировали идею присвоить детскому движению имя космонавта Гагарина

Песков заявил, что не знает об идее присвоить детскому движению имя Юрия Гагарина

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что ничего не знает об инициативе присвоить детской организации имя Юрия Гагарина.

«Я не могу прокомментировать, мне неизвестно ничего», — сказал он.

Так Песков ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать идею оренбуржцев присвоить детской организации, если она будет именоваться пионерской, имя космонавта Юрия Гагарина. Гагарин в Оренбурге заканчивал военное авиационное училище летчиков.

27 мая президент Российской Федерации Владимир Путин учредил в России новую награду — орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

В марте 2022 года американская благотворительная организация «Космический фонд» убрала из названия своей просветительской вечеринки имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Название вечеринки Космического фонда 2022 года, которая ранее именовалась «Ночью Юрия» (Yuri's Night), изменили на «Празднование космоса: узнайте, что дальше». К такому решению организация пришла, исходя из «текущих мировых событий».

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