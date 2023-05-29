Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий органам государственной власти субъектов РФ вносить в верхнюю палату парламента представления об отзыве своих сенаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, органы государственной власти региона, наделившие сенатора полномочиями, получат право внести в Совет Федерации представления об отзыве этого сенатора до истечения срока его полномочий.

Уточняется, что в случает отклонения представления власти региона смогут направить его повторно не ранее чем через шесть месяцев. Указывается также, что представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения.

Законом также запрещается назначать на пост сенатора лиц, причастных к работе запрещенных организаций.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых чиновниками. Отмечалось, что законопроект расширяет полномочия генерального прокурора РФ Игоря Краснова и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок.