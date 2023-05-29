Представитель Эрдогана рассказал, кому президент позвонит после победы на выборах

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом 29 мая и намерен также поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает A Haber.

«У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется», — сказал представитель Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал появившуюся информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени планирует поговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам Пескова, телефонный разговор пока не значится в графике президента РФ.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок.