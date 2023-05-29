Песков оценил необходимость ускорить реализацию проектов РФ и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на вопрос о возможности ускорения осуществления российско-турецких проектов, что динамика их реализации «и так достаточно высокая».

«Там и так достаточно высокая динамика в реализации проектов. Мы надеемся, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи достаточно амбициозные», — сказал он.

Как ранее сообщалось, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный характер. Дипломат отметил, что работа продвигается по плану.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настроен реализовать проект газового хаба в Турции в сотрудничестве с Россией.

28 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах была «ожидаемой».