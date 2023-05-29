В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал появившуюся информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени планирует поговорить по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Пескова, телефонный разговор пока не значится в графике президента РФ.

«Пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый президентский срок. Российский президент оценил личный вклад турецкого лидера в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

До этого в Кремле оценили особые отношения Путина и Эрдогана. Песков назвал двух глав государств серьезными политическими лидерами с огромным опытом, которым не свойственны популистские приемы.