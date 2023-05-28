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В ЦИК Турции рассказали о промежуточных результатах второго тура президентских выборов

ЦИК Турции: Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов

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Dilara Acikgoz/Reuters

В Высшем избирательном совете Турции заявили, что текущий лидер страны Реджеп Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

В избирательном совете подчеркнули, что отрыв Эрдогана от его оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу после обработки 28,1% бюллетеней составляет 18,4%.

После обработки 42,8% голосов Эрдоган набирает 57,1% голосов избирателей, у Кылычдароглу — 42,9%.

Также в Высшем избирательном комитете Турции подчеркнули, что запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах был снят начиная с 18:15 мск.

Ранее председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено.

До этого Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента Турции.

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