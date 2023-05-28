Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предположили, что будет в случае провала наступления ВСУ

Бывший советник Пентагона Макгрегор: при провале наступления ВСУ Россия освободит Одессу и Харьков

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России освободят Одессу и Харьков в случае разгрома наступающих сил украинской армии. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет», — сказал экс-советник главы Пентагона, предполагая, что после «они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города».

Ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО Фабио Мини заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получится масштабным из-за нехватки поставляемого вооружения.

До этого экс-офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина «раскрутила» тему контрнаступления для получения от Запада большего числа вооружений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях