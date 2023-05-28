Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России освободят Одессу и Харьков в случае разгрома наступающих сил украинской армии. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет», — сказал экс-советник главы Пентагона, предполагая, что после «они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города».

Ранее бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО Фабио Мини заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получится масштабным из-за нехватки поставляемого вооружения.

До этого экс-офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина «раскрутила» тему контрнаступления для получения от Запада большего числа вооружений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.