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Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово

Генсек НАТО Столтенбрег призвал косовские власти не принимать односторонних мер

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал косовские власти не принимать односторонних мер и способствовать разрядке ситуации в регионе после недавних столкновений с сербским населением. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поговорил с верхновным представителям Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по поводу Косово. Приштина и Белград должны сейчас участвовать в диалоге под руководством ЕС, поскольку это единственный путь к миру и нормализации. Приштина должна снизить эскалацию и не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов. KFOR будет продолжать обеспечивать безопасную и надежную среду», — написал Столтенберг.

Ранее руководитель Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово к настоящему моменту достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом.

По словам главы Минобороны Сербии, подразделения армии страны еще распределяют и занимают позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.

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