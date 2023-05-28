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На избирательных участках в Турции произошли драки

В Турции начались драки на избирательных участках в ходе второго тура выборов президента

В Турции начались драки на избирательных участках, одна потасовка в селе Чавушлу попала на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канале РЕН ТВ.

На видео можно увидеть, что группа мужчин устроила драку возле входа на избирательный участок, а также в самом помещении. В драке участвовали наблюдатели и голосующие. Отмечается, что избирателей могла смутить съемка, которую делал один из наблюдателей.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая. Также министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что второй тур выборов президента начался без нарушений.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Калычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно. Занявший третье место с 5% Синан Оган призвал своих сторонников отдать голоса за Эрдогана.

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