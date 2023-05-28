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В Стамбуле расследуют дело о распространении дезинформации на президентских выборах

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание подозреваемых по делу о фейках на выборах

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Umit Bektas/Reuters

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание пяти подозреваемых в рамках расследования дела о распространении дезинформации на выборах президента, сообщает телеканал TRT Haber.

Сообщается, что прокуратура проверила аккаунты, которые открыто распространяли провокационную и ложную информацию, направленную «на нарушение общественного порядка и спокойствия», о втором туре президентских выборов.

Стамбульское отделение по борьбе с киберпреступностью продолжает работу по выявлению других учетных записей, которые публикуют подобные сообщения, уточняет СМИ.

В полиции Стамбула и ЦИК рассказали, что в целом голосование проходит спокойно.

28 мая проходит второй тур выборов. Голосование завершится в 17.00 по местному времени. Оба кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — уже проголосовали.

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