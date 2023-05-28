Лукашенко заявил, что конфликт России и Украины был неизбежен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что столкновение России с Украиной случилось бы в любом случае. Об этом он сообщил эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии, России. Это было бы худшее, хуже», — сказал он.

По мнению белорусского лидера, Москва упредила развитие этих событий.

Накануне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что стремление Вашингтона сделать Украину одним из членов Североатлантического альянса было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считал, что конфликт на Украине, вероятно, вряд ли завершится в 2023 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.