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РФ намерена открыть новое консульство в Армении

РФ намерена открыть консульство в Сюникской области Армении

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Depositphotos

Замдиректора 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Сергей Пальтов заявил, что РФ откроет свое консульство в Сюникской области Армении. Его слова передает РИА Новости.

В публикации отмечается, что решение об открытии было принято в рамках переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве.

По словам Пальтова, открытие консульства пройдет в упрощенном и ускоренном режиме.

«Принято решение направить туда людей, чтобы они уже там на месте начали работать и внесли свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы», — заключил дипломат.

Ранее Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Он отметил, что на этой основе стороны хорошо продвигаются в налаживании двусторонних отношений.

Пашинян также ожидает, что в ближайшее время начнется «нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта».

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