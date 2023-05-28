Маск обратился с вопросом по тратам США на Украину

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэм, связанное с пользой от трат Соединенных Штатов на Украину. Об этом сообщается в Twitter.

До этого Грэм встретился в Киеве с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским, последний поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

При этом сенатор ответил, что поддержка Украины оказалась «лучшим, на что мы когда-либо тратили деньги».

«Когда-либо?» — задал вопрос Маск под публикаций СМИ Zero Hedge, где цитировалась речь сенатора.

Ответа со стороны американского политика основателю Tesla и SpaceX пока не поступало.

Также Грэм предлагал Вашингтону сбивать любой российский военный самолет, приближающийся к американским объектам над международными водами.

Ранее сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США.