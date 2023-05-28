Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на интервью экс-главы Службы военной контрразведки Польши

Сенатор Пушков сообщил о болезни польских элит «русофобией и шпиономанией»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на интервью бывшего главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, утверждавшего, что страной могут управлять пророссийские политики. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

По словам Пушкова, «шпиономания» и желание везде видеть «агентов Москвы» могут свидетельствовать о неизлечимой болезни элит Польши.

«Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты», — говорится в публикации Пушкова.

Он добавил, что такое мнение, как у Носека, «скорее всерьез, чем в шутку» он услышал 7 лет назад от известного польского политика.

Помимо того, Пушков подчеркивал, что занимавший тогда пост главы минобороны Польши Антоний Мацеревич оказался «совершенно помешан» на «русской угрозе».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Польша находится «в истериках русофобии» своими враждебными заявлениями.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях