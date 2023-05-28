В Совфеде отреагировали на интервью экс-главы Службы военной контрразведки Польши

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на интервью бывшего главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, утверждавшего, что страной могут управлять пророссийские политики. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

По словам Пушкова, «шпиономания» и желание везде видеть «агентов Москвы» могут свидетельствовать о неизлечимой болезни элит Польши.

«Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты», — говорится в публикации Пушкова.

Он добавил, что такое мнение, как у Носека, «скорее всерьез, чем в шутку» он услышал 7 лет назад от известного польского политика.

Помимо того, Пушков подчеркивал, что занимавший тогда пост главы минобороны Польши Антоний Мацеревич оказался «совершенно помешан» на «русской угрозе».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Польша находится «в истериках русофобии» своими враждебными заявлениями.