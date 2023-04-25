Посол Молдавии Дарий прибыл в МИД России

Вызванный в Министерство иностранных дел России посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий прибыл в дипломатическое ведомство. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, утром 25 апреля дипломат зашел в здание министерства.

Предварительно, Дарий никак не комментировал свой визит сотрудникам прессы.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару заявил, что Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства.

При этом посол России в Молдавии Олег Васнецов, посетив внешнеполитическое ведомство, уточнил, что ему не дали внятного ответа на вопрос о причинах этого решения.

Ранее в Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов.

В свою очередь посольство РФ назвало недружественным шагом высылку своего сотрудника из Молдавии. В дипмиссии также подчеркнули, что подобные шаги со стороны Кишинева не останутся без ответа.