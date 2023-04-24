Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о планах посещения парада Победы 9 Мая в Москве иностранными лидерами

Песков: на параде Победы 9 Мая в Москве будет президент Киргизии Жапаров

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву накануне 9 Мая и посетит парад Победы. Заявление было сделано пресс-секретарем президента России в рамках информационного марафона «Знание».

«Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость», — заявил Песков.

Отмечается, что в этом году иностранным лидерам не рассылали приглашений на парад Победы.

«Специальных приглашений [зарубежным лидерам] в этом году не было. Это не круглая дата», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин намерен 9 мая выступить с речью на параде Победы на Красной площади.

До этого стало известно, что Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы. Как передавал корреспондент РИА Новости, строители монтировали трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, а вдоль площади появились декоративные конструкции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях