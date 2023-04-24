Песков рассказал о планах посещения парада Победы 9 Мая в Москве иностранными лидерами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву накануне 9 Мая и посетит парад Победы. Заявление было сделано пресс-секретарем президента России в рамках информационного марафона «Знание».

«Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость», — заявил Песков.

Отмечается, что в этом году иностранным лидерам не рассылали приглашений на парад Победы.

«Специальных приглашений [зарубежным лидерам] в этом году не было. Это не круглая дата», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин намерен 9 мая выступить с речью на параде Победы на Красной площади.

До этого стало известно, что Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы. Как передавал корреспондент РИА Новости, строители монтировали трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, а вдоль площади появились декоративные конструкции.