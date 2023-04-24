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Песков назвал доносы «отвратительными»

Пресс-секретарь Путина Песков назвал доносы отвратительным явлением

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительным явлением». Об этом он сообщил во время выступления на марафоне «Знание».

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», — сказал он, комментируя доносы активистов на различных российских артистов.

Ранее оставшийся анонимным организатор концертов объяснил череду отмен концертов различных артистов в России.

По мнению собеседника издания, отмены связаны с активностью СМИ вокруг незначительных поводов.

Организатор указал на то, что власти отменяют концерты на всякий случай.

5 апреля стало известно об отмене концерта певицы Дианы Арбениной в Ульяновске. Директор концертной площадки объяснил, что за день до запланированной даты состоится большое областное мероприятие. По его словам, организаторы не смогут подготовиться к двум крупным событиям за короткое время.

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