Белоусов: при противодействии санкциям нельзя выходить за правовое поле, его можно менять

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, Правовое поле, в котором принимаются антисанкционные решения, должно перестраиваться исходя из сегодняшних реалий. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации РФ, передает ТАСС.

«Я, конечно, хочу активно поддержать то, что вы сказали. Особенно то, что касается того, что мы в нашей антисанкционной активности не должны выходить из правового поля. Потому что многие рассматривают правовое поле как некоторое обременение», — заявил Белоусов.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила в Telegram-канале по итогам стратегической сессии первого вице-премьера Андрей Белоусова с российскими производителями беспилотников, что к 1 сентября в стране утвердят Национальный проект по развитию дронов.

В конце марта вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение цифрового рубля могут завершить в 2023 году, и власти уже занимаются разрешением вопроса с проведением сделок на традиционных площадках.