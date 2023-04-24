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Главы МИД стран Центральной Азии и КНР проведут встречу в Сиане 26–27 апреля

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что министры иностранных дел стран Центральной Азии и Китая намерены провести встречу в китайском городе Сиана 26–27 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«26-27 апреля казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу примет участие в четвертом совещании министров иностранных дел диалогового формата «Центральная Азия — Китай», которое состоится в городе Сиане», — говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) проведет переоценку своей стратегии в отношении Китая на саммите в июне.

До этого представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун говорил о том, что отношения ЕС и КНР многогранны, поэтому не должны быть привязаны к украинскому вопросу. Дипломат подчеркнул, что отношения Китая и ЕС не нацелены против кого-либо, не привязаны к чему-либо и не подчиняются третьим сторонам.

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