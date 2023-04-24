Президент Путин провел встречу по вопросам СВО с первым зампредседателя Совфеда Турчаком

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Турчак также возглавляет рабочую группу, отвечающую за социальную и правовую поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Группа была создана в конце 2022 года по распоряжению президента. В нее вошли депутаты всех парламентских фракций, сенаторы, военные корреспонденты, общественники, представители Министерства обороны РФ.

В ходе встречи Турчак представил Путину доклад группы по вопросам СВО. По его словам, к настоящему времени обработано более 25 тыс. обращений со стороны граждан по данной теме.

«Так, приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников специальной военной операции, введен запрет на арест их денежных счетов, законодательно закрепили специальную десятипроцентную квоту для поступления в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников специальной военной операции», — рассказал Турчак.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.