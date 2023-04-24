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Швейцария закрывает посольство в Хартуме из соображений безопасности

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Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Швейцарии сообщили о закрытии посольства страны в суданском Хартуме. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

«Из соображений безопасности мы закрываем наше посольство в Хартуме. Наши сотрудники и их семьи были эвакуированы и находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация прошла при помощи французских партнеров. В швейцарском дипведомстве поблагодарили Францию за оказанную поддержку.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420.

22 апреля стало известно, что с начала столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, свыше 1450 пострадали. Также сообщалось, что около 70,8% больниц, прилегающих к районам столкновений, по-прежнему не работают. Из 79 «основных больниц» в Хартуме и штатах 56 не работают.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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