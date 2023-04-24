Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что не будет распускать парламент и назначать выборы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не планирует распускать парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобное заявление японский премьер сделал по итогам довыборов, которые с убедительной победой выиграла возглавляемая им Либерально-демократическая партия.

«Слушая голос народа, мы намерены продвигать каждую из политических мер. Все силы направим на это. Сейчас я не думаю о роспуске парламента», — заявил Кисида.

Ранее в сети появилось видео, снятое незадолго до взрыва в префектуре Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По данным источников, 24-летний Рюдзи Кимура бросил предмет, похожий на сигнальную ракету, который взорвался. Мужчину задержала полиция.

Также стало известно, что мужчина, который был задержан после ЧП с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передан в прокуратуру.

По версии полиции, брошенный Рюдзи Кимуру в сторону японского премьера предмет и такой же предмет, который он держал в руке в момент задержания, а потом был найден на земле, был самодельной трубчатой бомбой. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили взрывчатое вещество, трубки и инструменты.