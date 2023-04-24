Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что не будет распускать парламент и назначать выборы

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не планирует распускать парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобное заявление японский премьер сделал по итогам довыборов, которые с убедительной победой выиграла возглавляемая им Либерально-демократическая партия.

«Слушая голос народа, мы намерены продвигать каждую из политических мер. Все силы направим на это. Сейчас я не думаю о роспуске парламента», — заявил Кисида.

Ранее в сети появилось видео, снятое незадолго до взрыва в префектуре Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По данным источников, 24-летний Рюдзи Кимура бросил предмет, похожий на сигнальную ракету, который взорвался. Мужчину задержала полиция.

Также стало известно, что мужчина, который был задержан после ЧП с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передан в прокуратуру.

По версии полиции, брошенный Рюдзи Кимуру в сторону японского премьера предмет и такой же предмет, который он держал в руке в момент задержания, а потом был найден на земле, был самодельной трубчатой бомбой. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили взрывчатое вещество, трубки и инструменты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях