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Американский сенатор Рэнд: США должны перестать «безудержно» помогать Украине

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Al Drago/Pool via Reuters

Американский сенатор-республиканец Пол Рэнд в Twitter призвал остановить «безудержную» помощь со стороны Соединенных Штатов Украине до момента, пока Вашингтон не выработает стратегию дипломатического разрешения конфликта.

«Безудержную помощь США Украине нужно прекратить», — написал Рэнд, добавив, что будет выступать против всех последующих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией, которая должна быть нацелена на скорейшее разрешение конфликта.

Ранее коалиция законодателей из рядов республиканцев обратилась к администрации президента США Джо Байдена с требованием прекратить «неограниченную» отправку помощи и оружия на Украину.

Письмо подписали 19 депутатов-республиканцев, в том числе сенатор Майк Ли, член палаты представителей Майори Тейлор Грин, сенатор Джеймм Вэнс, сенатор Рэнд Пол и член палаты представителей Лорен Боберт.

Ранее в Пентагоне заявили, что с начала СВО Украина получила военную помощь на $55 млрд. Глава Пентагона Остин при этом подчеркнул, что страна «не воюет и не будет воевать с Россией».

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