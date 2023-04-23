Румынский сенатор крикнула «Слава Москве» во время заседания парламента

Сенатор Диана Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента Румынии после обвинения в ее адрес, что ноутбук сенатора связан с Россией. Об этом пишет румынское издание Ziare.

Как пишет издание, скандал произошел 19 апреля на совместном заседании парламентского пленума между Дианой Шошоакэ и лидером депутатов ЕСР Ионуцем Моштяну.

Он начался с первых минут заседания, после того как Шошоакэ подошла к микрофону со своим ноутбуком и заявила, что повестки дня заседания нет на сайте и неизвестны темы, стоящие на повестке дня. Следующим говорил лидер депутатов ЕСР Ионуц Моштяну, который заявил, что эксперты должны изменить VPN, потому что он подключен в Москве, поэтому не работает.

Шошоакэ вернулась к микрофону и объяснила, что получила ноутбук от сената. «Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, значит, эта палата находится на прямой связи с Путиным, а VPN — из Москвы. Так что сенат предал, сенат путинский, это путинский ноутбук, с путинским VPN, с путинским вайфаем. Слава Москве», — цитирует сенатора издание.

Ранее сенатор Диана Шошоакэ предложила присоединить к стране Молдавию в случае аннексии части Украины.