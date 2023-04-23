Armenia Today: азербайджанская сторона перекрыла мост Хакари в Лачинском коридоре

Азербайджанская сторона перекрыла мост Хакари в Лачинском коридоре на границе Армении и Арцаха. Об этом сообщил информационный штаб Арцаха, передает Armenia Today.

В сообщении отмечается, что власти Арцаха строго осудили очередную азербайджанскую провокацию и сочли ее преступным шагом, углубляющим блокаду Арцаха и нацеленным на этническую чистку.

Подчеркивается, что действия Баку нарушают трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также решение Международного суда ООН. В связи с произошедшим президент Арцаха Араик Арутюнян созвал срочное заседание Совета безопасности республики.

В начале апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Лачинском коридоре. В армянском правительстве заявляли, что лидеры двух стран обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в регионе, «возникший вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Отмечалось, что Пашинян подчеркнул важность последовательных шагов со стороны российских миротворцев.