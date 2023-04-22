Депутат Затулин: НАТО не нужно членство Украины, поскольку она уже подконтрольна блоку

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что НАТО не нужно членство Украины, потому что она уже подконтрольна блоку. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его мнению, НАТО не нужно, чтобы Украина присоединялась к альянсу во время боевых действий, так как в этом случае на нее автоматически распространяется статья 5 Вашингтонского договора, согласно которой, ее должны будут защищать все участники блока.

Депутат считает, что членство Украины в НАТО не хотят оформлять, потому что «им удобно и без этого».

По словам Затулина, НАТО может заставить Украину «делать то, что она делает», и без этого. Кроме того, она зависит от поставок вооружений, подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО является худшим возможным решением и эскалацией напряженности.