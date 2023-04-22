Посол РФ в Испании Клименко: попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско

Запад потерпел фиаско, пытаясь отменить русскую культуру, заявил ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

Он отметил, что свидетельством тому стали недавняя премьера оперы «Нос» в столичном Королевском театре, предстоящий показ российского фильма «Быть» в Мадриде, а также «неослабевающий интерес» испанцев к экспозициям филиала Русского музея в Малаге, исполнение произведений российских композиторов на центральных площадках Испании и приглашения в страну российских музыкантов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада отменить российскую культуру являются проверкой для России, они пройдут, а она останется.

Президент России Владимир Путин говорил, что россияне не будут жить без мировой классики и в стране не «отменят» произведения выдающихся зарубежных авторов, как это делают западные страны.