ЕК: безвизовый режим между ЕС и Косово не будет распространяться на Испанию

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение безвизового режима между Европейским союзом и Косово не будет распространяться на Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

«Все страны ЕС, кроме Испании, признали косовские документы, поэтому граждане Косова смогут путешествовать по всем странам Шенгена, за исключением этой страны. Вопрос признания документов — это национальная компетенция стран ЕС», — сказал он.

По словам Виганда, Греция, Кипр и Словакия, которые не признают независимость Косово, решили принять паспорта косоваров. Пятая европейская страна, не признающая Косово, Румыния до сих пор не принята в Шенгенскую зону.

18 апреля депутаты Европарламента проголосовали в пользу смягчения визовой политики Евросоюза в отношении непризнанного Косово. Отмечалось, что большинство парламентариев одобрили соглашение о безвизовом режиме с Приштиной на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Накануне стало известно, что безвизовый режим с частично признанным Косово будет введен Евросоюзом не позднее 1 января 2024 года.