Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не подливает масло в огонь украинского кризиса

close
100%
David J. Phillip/AP

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что китайская сторона в вопросе конфликта на Украине не подливает масло в огонь, однако отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации. Об этом Цинь Ган сказал в ходе своего выступления на открытии форума Ланьтин в Шанхае, передает ТАСС.

«Китайская Народная Республика не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру, продвигая переговоры, чтобы «разрядить» кризис и «охладить» ситуацию», — отметил он.

Министр добавил, что факты доказывают, что движение КНР к модернизации — это «рост силы мира и силы справедливости».

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявлял, что КНР никогда не поставляла оружие ни России, ни Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях