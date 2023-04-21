Глава МИД КНР Цинь Ган: Китай не подливает масло в огонь украинского кризиса

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что китайская сторона в вопросе конфликта на Украине не подливает масло в огонь, однако отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации. Об этом Цинь Ган сказал в ходе своего выступления на открытии форума Ланьтин в Шанхае, передает ТАСС.

«Китайская Народная Республика не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью извлечь выгоду, а отстаивает справедливость, побуждает к миру, продвигая переговоры, чтобы «разрядить» кризис и «охладить» ситуацию», — отметил он.

Министр добавил, что факты доказывают, что движение КНР к модернизации — это «рост силы мира и силы справедливости».

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявлял, что КНР никогда не поставляла оружие ни России, ни Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.