Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — сообщил он.

Усс поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных российских регионов.

Ранее ряд СМИ писали, что Усс уйдет в отставку и объявит об этом 20-21 апреля. В частности, издание РБК писало, что он станет сенатором от Законодательного собрания края. Источники издания также назвали его вероятным преемником Михаила Котюкова, министра финансов и зампредседателя правительства Красноярского края.

Усс занимал пост губернатора Красноярского края с 21 сентября 2018 года.