Путин: уехавшие в зону СВО муниципальные чиновники показали пример преданности Родине

Муниципальные чиновники, ставшие добровольцами в спецоперации, показали пример преданности Родине, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления.

Он отметил, что среди муниципального сообщества немало представителей, которые добровольно приняли смелое решение «быть там, где трудно».

«Они <...> сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет – хочу это подчеркнуть – много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что долгие годы эти регионы жили в отличных от российских условиях и «нужно с теплотой, с заботой оказывать» им помощь для интеграции в единую систему российской публичной власти.

30 сентября 2022 года в Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский показатель до 2030 года.